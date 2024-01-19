NYT: популярный у республиканцев сенатор Скотт поддержит Трампа на выборах
- AP
- © Evan Vucci
По данным издания, официально об этом будет объявлено во время выступления бывшего американского лидера перед сторонниками в Нью-Гэмпшире.
В публикации также указывается, что Скотт «чрезвычайно популярен среди республиканцев» и его поддержка может пошатнуть позиции экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.
Ранее бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк предрёк неудачу кандидатам, которые выступают за траты на войны.