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NYT: популярный у республиканцев сенатор Скотт поддержит Трампа на выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы Белого дома, обрёл поддержку в лице сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта. Как сообщает The New York Times, он призовёт американцев голосовать за Трампа.
NYT: популярный у республиканцев сенатор Скотт поддержит Трампа на выборах
  • AP
  • © Evan Vucci

По данным издания, официально об этом будет объявлено во время выступления бывшего американского лидера перед сторонниками в Нью-Гэмпшире.

В публикации также указывается, что Скотт «чрезвычайно популярен среди республиканцев» и его поддержка может пошатнуть позиции экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Ранее бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк предрёк неудачу кандидатам, которые выступают за траты на войны.

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