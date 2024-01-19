NYT: популярный у республиканцев сенатор Скотт поддержит Трампа на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы Белого дома, обрёл поддержку в лице сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта. Как сообщает The New York Times, он призовёт американцев голосовать за Трампа.

По данным издания, официально об этом будет объявлено во время выступления бывшего американского лидера перед сторонниками в Нью-Гэмпшире.

В публикации также указывается, что Скотт «чрезвычайно популярен среди республиканцев» и его поддержка может пошатнуть позиции экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Ранее бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк предрёк неудачу кандидатам, которые выступают за траты на войны.