Экс-сенатор США Блэк предрёк неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны

Кандидаты в президенты США, выступающие за увеличение расходов на военные нужды, потеряют голоса на предстоящих выборах, заявил бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

По его словам, американцы «устали от войны».

«Кандидаты, которые хотят увеличить военные расходы, потеряют голоса в ноябре», — цитирует экс-сенатора РИА Новости.

Кроме того, по мнению Блэка, люди ожидают победы на выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа, который, как отметил экс-сенатор «положит конец» военным действиям на Украине.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что она «чертовски напугана» возможностью победы Трампа на президентских выборах 2024 года.