Экс-сенатор США Блэк предрёк неудачу кандидатам, выступающим за траты на войны
По его словам, американцы «устали от войны».
«Кандидаты, которые хотят увеличить военные расходы, потеряют голоса в ноябре», — цитирует экс-сенатора РИА Новости.
Кроме того, по мнению Блэка, люди ожидают победы на выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа, который, как отметил экс-сенатор «положит конец» военным действиям на Украине.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что она «чертовски напугана» возможностью победы Трампа на президентских выборах 2024 года.