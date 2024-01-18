Харрис заявила, что «чертовски напугана» возможностью переизбрания Трампа

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что она «чертовски напугана» возможностью победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Об этом она сказала в эфире телеканала ABC News.

«Я чертовски напугана», — призналась Харрис.

По её словам, именно поэтому она посещает разные американские города и общается с избирателями в рамках предвыборной кампании президента США Джо Байдена.

Ранее вышедший из президентской гонки в США Вивек Рамасвами призвал других кандидатов — Рона Десантиса и Никки Хейли — отказаться от выборов и поддержать единую кандидатуру Дональда Трампа.