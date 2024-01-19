Делегация из Европы призвала США в этом году помочь Украине «победить Россию»

Вашингтон посетили европейские законодатели, они выступили с «грозными предупреждениями демократам и республиканцам» о том, что Соединённым Штатам нужно помочь Украине «обеспечить победу над Россией в этом году», в противном случае США рискуют потерять европейскую помощь в потенциальном конфликте с Китаем из-за Тайваня.

Об этом пишет американская газета The Hill.

«Обращение поступило от делегации председателей комитетов по иностранным делам из шести стран Европы и Канады», — сообщает издание.

Так, например, член парламента Великобритании Алисия Кернс заявила, что американским коллегам нужно подать сигнал, который бы «пробудил» их. Парламентарий опасается, что «если Тайвань будет захвачен», то США должны будут включиться в ситуацию вместе с Японией, Южной Кореей и Австралией. Европа же будет вынуждена начать руководить ситуацией вокруг Украины.

Кернс беспокоится, что в таком случае Европа не сможет поддержать Тайвань, говорится в статье.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и по принятию мер в иммиграционной политике.