Кабмин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Лаосом
- РИА Новости
В сообщении указывается, что этот проект был представлен Минобороны России и согласован с Министерством иностранных дел страны и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генпрокуратурой и СК.
«Целью настоящего соглашения является развитие военного сотрудничества между сторонами», — указывается в документе.
Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил вопросы сотрудничества с министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом.