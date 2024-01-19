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Кабмин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Лаосом

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Проект соглашения о военном сотрудничестве с Лаосом получил одобрение в правительстве России. Информация об этом содержится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Кабмин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Лаосом
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что этот проект был представлен Минобороны России и согласован с Министерством иностранных дел страны и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генпрокуратурой и СК.

«Целью настоящего соглашения является развитие военного сотрудничества между сторонами», — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил вопросы сотрудничества с министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом.

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