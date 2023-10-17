Колокольцев обсудил вопросы сотрудничества с министром общественной безопасности Лаоса
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Об этом сообщает «МВД Медиа».
В частности, Колокольцев подтвердил готовность наращивать сотрудничество с лаосскими партнёрами в вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Он также пригласил представителей Министерства общественной безопасности Лаоса принять участие в организуемых для государств — членов АСЕАН онлайн-курсах «Современные формы и методы противодействия терроризму и иным насильственным проявлениям экстремизма». Занятия состоятся 20—24 ноября на базе Краснодарского университета МВД России.
Стороны также выразили заинтересованность в развитии антинаркотического сотрудничества и двусторонних контактов по линии оперативного взаимодействия.
Кроме того, обсуждались новые криминальные тенденции, связанные с «цифровизацией» преступности.
16 октября сообщалось, что глава МВД России прибыл в Лаос с официальным визитом.