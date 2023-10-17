Колокольцев обсудил вопросы сотрудничества с министром общественной безопасности Лаоса

Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с заместителем премьер-министра — министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом. Встреча состоялась в городе Вьентьяне.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

В частности, Колокольцев подтвердил готовность наращивать сотрудничество с лаосскими партнёрами в вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Он также пригласил представителей Министерства общественной безопасности Лаоса принять участие в организуемых для государств — членов АСЕАН онлайн-курсах «Современные формы и методы противодействия терроризму и иным насильственным проявлениям экстремизма». Занятия состоятся 20—24 ноября на базе Краснодарского университета МВД России.

Стороны также выразили заинтересованность в развитии антинаркотического сотрудничества и двусторонних контактов по линии оперативного взаимодействия.

Кроме того, обсуждались новые криминальные тенденции, связанные с «цифровизацией» преступности.

16 октября сообщалось, что глава МВД России прибыл в Лаос с официальным визитом.