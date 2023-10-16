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Глава МВД России Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом.
Глава МВД России Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.

«Владимир Колокольцев прибыл в город Вьентьян (Лаосская Народно-Демократическая Республика)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что в Лаосе российский министр примет участие в 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).

В сентябре Владимир Колокольцев посетил Ереван с официальным визитом.

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