Глава МВД России Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом.

РИА Новости

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Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА. «Владимир Колокольцев прибыл в город Вьентьян (Лаосская Народно-Демократическая Республика)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что в Лаосе российский министр примет участие в 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ). В сентябре Владимир Колокольцев посетил Ереван с официальным визитом.