Глава МВД России Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом
- РИА Новости
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Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.
«Владимир Колокольцев прибыл в город Вьентьян (Лаосская Народно-Демократическая Республика)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что в Лаосе российский министр примет участие в 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).
В сентябре Владимир Колокольцев посетил Ереван с официальным визитом.