Глава МВД России Колокольцев прибыл в Ереван с официальным визитом

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Ереван с официальным визитом.

Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«Сегодня министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в город Ереван», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в армянской столице Колокольцев примет участие в заседании Объединённой коллегии МВД России и Армении.

Ранее сообщалось, что Колокольцев приехал в город Туркестан, который находится в Республике Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.