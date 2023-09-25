Глава МВД России Колокольцев прибыл в Ереван с официальным визитом
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».
«Сегодня министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в город Ереван», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в армянской столице Колокольцев примет участие в заседании Объединённой коллегии МВД России и Армении.
Ранее сообщалось, что Колокольцев приехал в город Туркестан, который находится в Республике Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.