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Сийярто обсудит с Кулебой и Ермаком отношения Венгрии и Украины

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком для обсуждения отношений между двумя странами. Переговоры состоятся в Ужгороде в Закарпатская области.
Сийярто обсудит с Кулебой и Ермаком отношения Венгрии и Украины
  • РИА Новости

«Надеюсь, что на этой встрече мы сможем успешно обсудить наиболее важные двусторонние вопросы, в частности вопрос о правах венгерской национальной общины в Закарпатье, которые были отняты у неё в прошлом, а также долгосрочное развитие отношений между двумя странами», — цитирует венгерского министра ТАСС.

Как ранее заявил Сийярто, есть венгры, которые гибнут в украинском конфликте, так как на Украине существует большая венгерская община, члены которой вербуются в украинскую армию и отправляются на фронт.

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