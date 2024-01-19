Сийярто обсудит с Кулебой и Ермаком отношения Венгрии и Украины
- РИА Новости
«Надеюсь, что на этой встрече мы сможем успешно обсудить наиболее важные двусторонние вопросы, в частности вопрос о правах венгерской национальной общины в Закарпатье, которые были отняты у неё в прошлом, а также долгосрочное развитие отношений между двумя странами», — цитирует венгерского министра ТАСС.
Как ранее заявил Сийярто, есть венгры, которые гибнут в украинском конфликте, так как на Украине существует большая венгерская община, члены которой вербуются в украинскую армию и отправляются на фронт.