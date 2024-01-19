МВД Финляндии создаёт закон об ограничении экспорта боеприпасов из-за России

МВД Финляндии продвигает законопроект, целью которого станет недопущение экспорта компонентов боеприпасов в Россию.

«Министерство внутренних дел разработало законодательный проект, в котором подготавливаются положения о необходимости получения лицензии на экспорт боеприпасов», — сообщило министерство.

В рамках проекта будет «расследовано лицензирование оборудования, сопоставимого с боеприпасами».

В сентябре прошлого года газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что Россия преодолела влияние западных санкций и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.