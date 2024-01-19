Политолог Деволе: французские наёмники ВСУ могут привести к конфликту Москвы и Парижа

Присутствие на Украине французских наёмников может стать причиной конфликта России и Франции. Об этом заявил RT политолог Арно Деволе.

По его словам, если информация о нахождении французских наёмников в составе Иностранного легиона подтвердится, то все попытки Парижа сказать, что Франция не участвует в конфликте, потерпят крах.

«Французской общественности не представляют достоверной, если не сказать вообще хоть какой-нибудь, информации о происходящем на Украине», — подчеркнул Деволе.

Ранее посол Франции Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел России, куда его вызвали в связи с уничтожением французских наёмников в Харькове.