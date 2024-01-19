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Посольство России осудило решение Франции о новых поставках оружия Киеву

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Российское посольство во Франции выступило с осуждением решения французских властей о дополнительных поставках вооружений Киеву, включая дальнобойные крылатые ракеты.
Посольство России осудило решение Франции о новых поставках оружия Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.

Посольство в связи с таким решением властей Франции обратилось к французской общественности с вопросом, что для неё важнее — поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан.

В сообщении отмечается, что жертвами французских смертоносных вооружений, которые поставят ВСУ, станут мирные жители, в том числе старики, женщины и дети.

Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена поставлять Вооружённым силам Украины по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего 2024 года.

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