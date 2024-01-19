Politico: в Киеве считают, что Трамп избегает контактов с чиновниками с Украины
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на украинского чиновника.
По словам собеседника издания, между официальными лицами в Киеве и командами Трампа и Джонсона отсутствуют постоянные контакты.
«Вкратце моё понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.