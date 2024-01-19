Politico: в Киеве считают, что Трамп избегает контактов с чиновниками с Украины

В Киеве считают, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, а также спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегают контактов с украинскими официальными лицами.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседника издания, между официальными лицами в Киеве и командами Трампа и Джонсона отсутствуют постоянные контакты.

«Вкратце моё понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.