Маску предложили посетить в тюрьме бывшего главу МВД Польши Каминьского
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В своей соцсети Х Чарнек обратился к Маску от имени антиправительственного движения «Свободные поляки», членом которого он является. Политик пригласил предпринимателя в тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты, и отметил, что впервые с 1989 года в Польше есть политические заключённые.
«Пусть мир услышит, как новая правительственная коалиция нарушает закон на каждом шагу всего лишь спустя месяц после прихода к власти», — написал Чарнек.
Ранее сообщалось, что Каминьского и Мачея Вонсика задержали по обвинению в превышении полномочий.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда начнёт новый процесс помилования Вонсика и Каминьского.