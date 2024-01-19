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Маску предложили посетить в тюрьме бывшего главу МВД Польши Каминьского

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Бывший польский министр образования Пшемыслав Чарнек предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить в тюрьме экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика.
Маску предложили посетить в тюрьме бывшего главу МВД Польши Каминьского
  • Gettyimages.ru

В своей соцсети Х Чарнек обратился к Маску от имени антиправительственного движения «Свободные поляки», членом которого он является. Политик пригласил предпринимателя в тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты, и отметил, что впервые с 1989 года в Польше есть политические заключённые.

«Пусть мир услышит, как новая правительственная коалиция нарушает закон на каждом шагу всего лишь спустя месяц после прихода к власти», — написал Чарнек.

Ранее сообщалось, что Каминьского и Мачея Вонсика задержали по обвинению в превышении полномочий.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда начнёт новый процесс помилования Вонсика и Каминьского.

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