КНДР испытала систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»

КНДР испытала систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии.

Об этом заявили в ЦТАК, передаёт ТАСС. По данным агентства, испытания проводились в акватории Корейского Восточного моря. Ранее в Белом доме заявили, что США опасаются кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР.