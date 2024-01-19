КНДР испытала систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»
КНДР испытала систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии.
Об этом заявили в ЦТАК, передаёт ТАСС.
По данным агентства, испытания проводились в акватории Корейского Восточного моря.
Ранее в Белом доме заявили, что США опасаются кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен