Белый дом: США опасаются кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР

Соединённые Штаты выражают своё опасение по поводу возможного кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР, заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.

Об этом Вадди сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

«Я думаю, что природа Северной Кореи как источника угрозы в регионе может кардинальным образом измениться», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, изменение угроз со стороны КНДР может случиться в течение предстоящего десятилетия.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что политика США по созданию угроз безопасности Северной Корее не помогает продвижению урегулирования в регионе.