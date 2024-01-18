RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: США опасаются кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР

Короткая ссылка
Соединённые Штаты выражают своё опасение по поводу возможного кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР, заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.
Белый дом: США опасаются кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР
  • Gettyimages.ru
  • © Danita Delimont

Об этом Вадди сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

«Я думаю, что природа Северной Кореи как источника угрозы в регионе может кардинальным образом измениться», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, изменение угроз со стороны КНДР может случиться в течение предстоящего десятилетия.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что политика США по созданию угроз безопасности Северной Корее не помогает продвижению урегулирования в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить