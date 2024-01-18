Белый дом: США опасаются кардинального изменения характера угроз со стороны КНДР
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Об этом Вадди сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.
«Я думаю, что природа Северной Кореи как источника угрозы в регионе может кардинальным образом измениться», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, изменение угроз со стороны КНДР может случиться в течение предстоящего десятилетия.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что политика США по созданию угроз безопасности Северной Корее не помогает продвижению урегулирования в регионе.