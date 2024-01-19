WAFA: в Палестине заявили, что кабмин Нетаньяху готов столкнуть регион в пропасть

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху «полно решимости» столкнуть Ближневосточный регион в пропасть.

Об этом информирует WAFA.

По словам Рудейны, Израиль отвергает создание палестинского государства.

При этом он отметил, что без создания такого независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года в регионе «не будет безопасности и стабильности».

Ранее Нетаньяху заявил, что прекращение войны против движения ХАМАС без достижения поставленных целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на поколения вперёд.