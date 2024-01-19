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ВС США подтвердили нанесение хуситами удара по американскому судну в Аденском заливе

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Центральное командование ВС США CENTCOM подтвердило, что хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе.

Информация об этом появилась в соцсети X CENTCOM.  

По данным ведомства, средства пво уничтожили семь ракет.

Ранее хуситы заявили о новой атаке на американский корабль у города Эль-Мукалла.

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