ВС США подтвердили нанесение хуситами удара по американскому судну в Аденском заливе

Центральное командование ВС США CENTCOM подтвердило, что хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе.

Информация об этом появилась в соцсети X CENTCOM. По данным ведомства, средства пво уничтожили семь ракет. Ранее хуситы заявили о новой атаке на американский корабль у города Эль-Мукалла.