Epoznan.pl: причиной сбоя GPS над Польшей могут быть испытания российских сил РЭБ
Об этом пишет Epoznan.pl.
По данным портала, в системе навигации над страной наблюдались нарушения крупного и среднего масштаба.
«Сбои совпадают с «теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области», — говорится в материале.
В начале января российская группировка войск «Запад» применила самый современный комплекс РЭБ, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.
Также сообщалось, какие новинки российского вооружения были представлены в 2023 году.