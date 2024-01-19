Epoznan.pl: причиной сбоя GPS над Польшей могут быть испытания российских сил РЭБ

Над большей частью территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, что может быть связано с испытаниями российских средств РЭБ.

Об этом пишет Epoznan.pl. По данным портала, в системе навигации над страной наблюдались нарушения крупного и среднего масштаба. «Сбои совпадают с «теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области», — говорится в материале. В начале января российская группировка войск «Запад» применила самый современный комплекс РЭБ, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников. Также сообщалось, какие новинки российского вооружения были представлены в 2023 году.