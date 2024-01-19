RT в Telegram
Подпишись

Байден заявил, что сделал фото с женщиной, которая находилась в другом штате

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен Деборой Росс, хотя она в тот момент находилась в другом месте.

«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Затем, как отмечает агентство, Байден заявил, что всё перепутал, а женщина на тот момент находилась в Вашингтоне.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.

В октябре Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить