Байден заявил, что сделал фото с женщиной, которая находилась в другом штате
«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Затем, как отмечает агентство, Байден заявил, что всё перепутал, а женщина на тот момент находилась в Вашингтоне.
Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.
В октябре Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.