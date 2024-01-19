Байден заявил, что сделал фото с женщиной, которая находилась в другом штате

Президент США Джо Байден рассказал, что сфотографировался на мероприятии в Северной Каролине с конгрессвумен Деборой Росс, хотя она в тот момент находилась в другом месте.

«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Затем, как отмечает агентство, Байден заявил, что всё перепутал, а женщина на тот момент находилась в Вашингтоне.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.

В октябре Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.