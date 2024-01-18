Генсек ООН призвал Иран и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен недавним обменом военными ударами между Ираном и Пакистаном, которые привели к потерям с обеих сторон.

«Он призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейшей эскалации напряжённости», — сказал представитель Генсека.

Ранее Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране.

В иранском МИД заявили, что удар пакистанских военных по Ирану, в результате которого погибли десять человек, был несоразмерным и неприемлемым.

МИД России призвал Иран и Пакистан проявить максимальную сдержанность на фоне обострения отношений сторон.