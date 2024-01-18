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Генсек ООН призвал Иран и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН призвал Иран и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации
  • AP
  • © Anjum Naveed

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен недавним обменом военными ударами между Ираном и Пакистаном, которые привели к потерям с обеих сторон.

«Он призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейшей эскалации напряжённости», — сказал представитель Генсека.

Ранее Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране.

В иранском МИД заявили, что удар пакистанских военных по Ирану, в результате которого погибли десять человек, был несоразмерным и неприемлемым.

МИД России призвал Иран и Пакистан проявить максимальную сдержанность на фоне обострения отношений сторон.

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