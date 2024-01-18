Генсек ООН призвал Иран и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации
- AP
- © Anjum Naveed
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен недавним обменом военными ударами между Ираном и Пакистаном, которые привели к потерям с обеих сторон.
«Он призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейшей эскалации напряжённости», — сказал представитель Генсека.
Ранее Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране.
В иранском МИД заявили, что удар пакистанских военных по Ирану, в результате которого погибли десять человек, был несоразмерным и неприемлемым.
МИД России призвал Иран и Пакистан проявить максимальную сдержанность на фоне обострения отношений сторон.