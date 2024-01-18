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FT: арабские страны работают над решением конфликта Палестины и Израиля

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Арабские страны планируют в скором времени представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание независимого палестинского государства.
FT: арабские страны работают над решением конфликта Палестины и Израиля
  • AP
  • © Fatima Shbair

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. 

По данным издания, ряд арабских стран разрабатывают план по обеспечению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников.

«Этот план является частью более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений, если бы он согласился на «необратимые» шаги по созданию палестинского государства», — говорится в публикации. 

Отмечается, что авторы инициативы намерены предоставить план в течение нескольких недель с целью завершения войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также предотвращения более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только путём прямого диалога.

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