FT: арабские страны работают над решением конфликта Палестины и Израиля
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Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, ряд арабских стран разрабатывают план по обеспечению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников.
«Этот план является частью более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений, если бы он согласился на «необратимые» шаги по созданию палестинского государства», — говорится в публикации.
Отмечается, что авторы инициативы намерены предоставить план в течение нескольких недель с целью завершения войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также предотвращения более широкого конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только путём прямого диалога.