FT: арабские страны работают над решением конфликта Палестины и Израиля

Арабские страны планируют в скором времени представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание независимого палестинского государства.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, ряд арабских стран разрабатывают план по обеспечению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников.

«Этот план является частью более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений, если бы он согласился на «необратимые» шаги по созданию палестинского государства», — говорится в публикации.

Отмечается, что авторы инициативы намерены предоставить план в течение нескольких недель с целью завершения войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также предотвращения более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только путём прямого диалога.