Белый дом: СВО не мешает США вести диалог с Россией по стратстабильности
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Об этом Вадди сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.
«Наличие взаимодействия между Соединёнными Штатами и Россией по ядерному риску и ядерному контролю является ценным», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Вадди ответил на вопрос о перспективах продолжения диалога Вашингтона и Москвы по стратегической стабильности в период спецоперации.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты не позволят Европе иметь стратегическую автономность.