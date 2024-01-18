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Белый дом: СВО не мешает США вести диалог с Россией по стратстабильности

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Специальная военная операция на Украине не является преградой для взаимодействия Соединённых Штатов с Россией по стратегической стабильности, заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете по нацбезопасности Пранай Вадди.
Белый дом: СВО не мешает США вести диалог с Россией по стратстабильности
  • Gettyimages.ru

Об этом Вадди сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

«Наличие взаимодействия между Соединёнными Штатами и Россией по ядерному риску и ядерному контролю является ценным», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Вадди ответил на вопрос о перспективах продолжения диалога Вашингтона и Москвы по стратегической стабильности в период спецоперации.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты не позволят Европе иметь стратегическую автономность.

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