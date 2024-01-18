Дюжаррик: Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе в Нью-Йорке

Генсек ООН Антониу Гутерреш может встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Он будет встречаться (с Лавровым. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик уточнил, что Гутерреш на возможной встрече с Лавровым обсудит «всё, что министр иностранных дел захочет обсудить».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава МИД России посетит Нью-Йорк для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.

Лавров изложит предложения по коллективному разрешению конфликтов.