Дюжаррик: Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе в Нью-Йорке
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Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
«Он будет встречаться (с Лавровым. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Дюжаррик уточнил, что Гутерреш на возможной встрече с Лавровым обсудит «всё, что министр иностранных дел захочет обсудить».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава МИД России посетит Нью-Йорк для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.
Лавров изложит предложения по коллективному разрешению конфликтов.