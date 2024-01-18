Лавров изложит в Нью-Йорке предложения по коллективному разрешению конфликтов

Глава российского МИД Сергей Лавров изложит в ходе специального заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке предложения по коллективному разрешению конфликтов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

Заседание планируется на следующей неделе.

По словам Лаврова, Россия планирует в нём участвовать.

Глава МИД отметил, что он «должен отправиться в Нью-Йорк с этой целью».

«Там мы изложим наши предложения, которые нацелены на возобновление коллективных начал, а не на попытки в одиночку всё порешать», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Лавров будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку с 22 по 24 января.