Лавров примет участие в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку

Глава МИД России Сергей Лавров будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку с 22 по 24 января, его участие позволит довести до мирового сообщества позицию Российской Федерации по политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

globallookpress.com

Об этом заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Открытые дебаты СБ ООН является ежеквартальным мероприятием. Заседание Совбеза по проблеме Украины будет инициировано Россией. Накануне в МИД России заявили, что справедливого и устойчивого мира на Украине нельзя добиться, поставив во главу угла ультимативную «формулу Зеленского». В Москве подчеркнули, что в основе этой формулы лежат оторванные от реальности требования Киева.