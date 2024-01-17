Лавров примет участие в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку
- globallookpress.com
Об этом заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
Открытые дебаты СБ ООН является ежеквартальным мероприятием. Заседание Совбеза по проблеме Украины будет инициировано Россией.
Накануне в МИД России заявили, что справедливого и устойчивого мира на Украине нельзя добиться, поставив во главу угла ультимативную «формулу Зеленского». В Москве подчеркнули, что в основе этой формулы лежат оторванные от реальности требования Киева.