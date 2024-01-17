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Лавров примет участие в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку

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Глава МИД России Сергей Лавров будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку с 22 по 24 января, его участие позволит довести до мирового сообщества позицию Российской Федерации по политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
Лавров примет участие в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку
  • globallookpress.com

Об этом заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Открытые дебаты СБ ООН является ежеквартальным мероприятием. Заседание Совбеза по проблеме Украины будет инициировано Россией.

Накануне в МИД России заявили, что справедливого и устойчивого мира на Украине нельзя добиться, поставив во главу угла ультимативную «формулу Зеленского». В Москве подчеркнули, что в основе этой формулы лежат оторванные от реальности требования Киева.

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