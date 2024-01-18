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Мэр Киева Кличко попросил у ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ

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Мэр Киева Виталий Кличко попросил у властей Германии новую помощь на фоне критического положения Вооружённых сил Украины на фронте.
Мэр Киева Кличко попросил у ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом Кличко заявил в интервью газете Bild.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз», — сказал он.

Кличко также признал, что Вооружённые силы России оказывают серьёзное давление на украинскую армию в зоне спецоперации. 

Ранее Кличко заявил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, назвав «безумным» масштаб дефицита снарядов.

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