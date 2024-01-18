Аналитики ING: экономика Германии в 2024 году останется в рецессии

Экономику Германии в 2024 году ожидает период рецессии, заявил руководитель отдела макроэкономических исследований банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески.

Его слова приводит РИА Новости.

По словам Бжески, экономика Германии находится в стадии рецессии в течение двух лет впервые с начала 2000-х годов.

Он добавил, что на состояние немецкой экономики оказывает влияние множество негативных факторов, в том числе нарушение глобальных цепочек поставок, рост цен на энергоносители, а также темпы роста инфляции и падение спроса в Китае на продукцию из ФРГ.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.

Также Хабек заявил, что экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.