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Аналитики ING: экономика Германии в 2024 году останется в рецессии

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Экономику Германии в 2024 году ожидает период рецессии, заявил руководитель отдела макроэкономических исследований банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески.
Аналитики ING: экономика Германии в 2024 году останется в рецессии
  • AP
  • © Michael Probst

Его слова приводит РИА Новости.

По словам Бжески, экономика Германии находится в стадии рецессии в течение двух лет впервые с начала 2000-х годов.

Он добавил, что на состояние немецкой экономики оказывает влияние множество негативных факторов, в том числе нарушение глобальных цепочек поставок, рост цен на энергоносители, а также темпы роста инфляции и падение спроса в Китае на продукцию из ФРГ.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.

Также Хабек заявил, что экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.

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