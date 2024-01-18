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Минфин США ввёл санкции против перевозивших российскую нефть танкеров

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Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции в отношении 17 морских судов, которые перевозили российскую нефть, а также судоходной компании Hennesea Holdings Limited из Объединённых Арабских Эмиратов.
Минфин США ввёл санкции против перевозивших российскую нефть танкеров
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что танкеры, в отношении которых введены ограничения, ходили под флагами Либерии. 

Ранее США включили четыре компании и один танкер для перевозки нефти в антироссийский список санкций.

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