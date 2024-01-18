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В МИД России ввели санкции в связи с провокацией против корреспондента на Кипре

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В МИД России заявили, что российская сторона вводит запрет на въезд лицам, причастным к провокации против российского корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка на Кипре.
В МИД России ввели санкции в связи с провокацией против корреспондента на Кипре
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как говорится на сайте российского ведомства, в рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями властей островного государства в отношении аккредитованного в Никосии Гасюка, а также сотрудника посольства России.

«Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещён въезд на территорию нашей страны», — отмечается в заявлении.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ждёт от кипрской администрации официальных извинений и объяснений инцидента с задержанием Гасюка, который к тому же получил травму из-за действий силовиков.

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