МИД: Россия ждёт извинений от Кипра из-за провокации против журналиста Гасюка

Россия ждёт от кипрской администрации официальных извинений и объяснений инцидента с задержанием корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, который к тому же получил травму из-за действий силовиков.

МИД России заявил, что 5 октября под предлогом лишения российского журналиста вида на жительство по обвинению в «угрозе национальной безопасности» кипрские спецслужбы попытались его задержать с применением грубой силы.

«В результате он и находившийся на месте происшествия представитель нашей дипмиссии получили телесные повреждения», — сказано в заявлении.

Сам Гасюк с серьёзной травмой руки был «брошен за решётку», напомнил МИД.

Россия считает «абсолютно надуманными» ссылки на неподобающую деятельность собкора «Российской газеты».

В МИД и МВД Республики Кипр при этом не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы посольства России в Никосии, отмечено в заявлении.

«Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений», — сообщает министерство.

Как пишет «Российская газета», журналист сейчас в самолёте, он летит домой, в Россию.

Днём 6 октября посол Кипра Кипрос Йоргаллис прибыл в здание МИД России. Он пробыл там 20 минут.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поведение кипрских властей в отношении российских дипломата и журналиста шокируют своей противозаконностью.