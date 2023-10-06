Узнать больше

МИД: Россия ждёт извинений от Кипра из-за провокации против журналиста Гасюка

Короткая ссылка
Россия ждёт от кипрской администрации официальных извинений и объяснений инцидента с задержанием корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, который к тому же получил травму из-за действий силовиков.

МИД России заявил, что 5 октября под предлогом лишения российского журналиста вида на жительство по обвинению в «угрозе национальной безопасности» кипрские спецслужбы попытались его задержать с применением грубой силы.

«В результате он и находившийся на месте происшествия представитель нашей дипмиссии получили телесные повреждения», — сказано в заявлении.

Сам Гасюк с серьёзной травмой руки был «брошен за решётку», напомнил МИД.

Россия считает «абсолютно надуманными» ссылки на неподобающую деятельность собкора «Российской газеты».

В МИД и МВД Республики Кипр при этом не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы посольства России в Никосии, отмечено в заявлении.

«Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений», — сообщает министерство.

Как пишет «Российская газета», журналист сейчас в самолёте, он летит домой, в Россию.

Днём 6 октября посол Кипра Кипрос Йоргаллис прибыл в здание МИД России. Он пробыл там 20 минут.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поведение кипрских властей в отношении российских дипломата и журналиста шокируют своей противозаконностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить