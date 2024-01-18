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Военные инструкторы США проведут учения с сотрудниками МВД Молдавии

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Инструкторы из спецназа Корпуса морской пехоты США прибыли в Молдавию для обучения местных сотрудников правоохранительных органов.
Военные инструкторы США проведут учения с сотрудниками МВД Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«В рамках плана сотрудничества между МВД и посольством США в Кишинёве в течение шести дней будут проходить практические занятия», — говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы подразделения специального назначения, молдавской полиции, Министерства юстиции и постовой службы.

Ранее военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой у границы КНДР.

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