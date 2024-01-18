Военные инструкторы США проведут учения с сотрудниками МВД Молдавии
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Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
«В рамках плана сотрудничества между МВД и посольством США в Кишинёве в течение шести дней будут проходить практические занятия», — говорится в сообщении.
В учениях будут задействованы подразделения специального назначения, молдавской полиции, Министерства юстиции и постовой службы.
Ранее военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой у границы КНДР.