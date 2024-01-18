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Оппозиция потребовала отставки премьера Японии из-за финансовых подтасовок

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Японский премьер Фумио Кисида должен уйти в отставку на фоне скандала с «теневыми деньгами», считает глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кэнта Идзуми.
Оппозиция потребовала отставки премьера Японии из-за финансовых подтасовок
  • AP
  • © Rodrigo Reyes Marin

«Премьер-министр должен положить конец теневым деньгам. Он должен уйти в отставку», — цитирует его агентство Kyodo.

Как поясняет РИА Новости, оппозиция Японии настаивает на рассмотрении скандала, связанного с финансовыми подтасовками вокруг денег, полученных от партийных собраний для сбора денег.

Особый отдел Токийской прокуратуры намеревается возбудить дело против бывшего бухгалтера фракции Кисиды в правящей Либерально-демократической партии.

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