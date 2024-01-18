Оппозиция потребовала отставки премьера Японии из-за финансовых подтасовок
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«Премьер-министр должен положить конец теневым деньгам. Он должен уйти в отставку», — цитирует его агентство Kyodo.
Как поясняет РИА Новости, оппозиция Японии настаивает на рассмотрении скандала, связанного с финансовыми подтасовками вокруг денег, полученных от партийных собраний для сбора денег.
Особый отдел Токийской прокуратуры намеревается возбудить дело против бывшего бухгалтера фракции Кисиды в правящей Либерально-демократической партии.