Оппозиция потребовала отставки премьера Японии из-за финансовых подтасовок

Японский премьер Фумио Кисида должен уйти в отставку на фоне скандала с «теневыми деньгами», считает глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кэнта Идзуми.

«Премьер-министр должен положить конец теневым деньгам. Он должен уйти в отставку», — цитирует его агентство Kyodo.

Как поясняет РИА Новости, оппозиция Японии настаивает на рассмотрении скандала, связанного с финансовыми подтасовками вокруг денег, полученных от партийных собраний для сбора денег.

Особый отдел Токийской прокуратуры намеревается возбудить дело против бывшего бухгалтера фракции Кисиды в правящей Либерально-демократической партии.