Лавров заявил, что договорённости перед Сербией не исполняются более десяти лет
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Отмечается, что власти Сербии и частично признанного Косова в 2013 году договорились создать Сообщество сербских муниципалитетов.
«Прошло уже больше десяти лет, ничто не изменилось», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии в 2023 году.
Российский министр подчеркнул, что ЕС преподносил это как своё величайшее дипломатическое достижение.
«Тупик в выполнении этой договорённости... тянется уже долго», — сказал Лавров.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС.