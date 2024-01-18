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Лавров заявил, что договорённости перед Сербией не исполняются более десяти лет

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Договорённости перед Сербией по вопросам Косова не исполняются более десяти лет, Евросоюз не может ничего с этим сделать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что договорённости перед Сербией не исполняются более десяти лет
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Отмечается, что власти Сербии и частично признанного Косова в 2013 году договорились создать Сообщество сербских муниципалитетов.

«Прошло уже больше десяти лет, ничто не изменилось», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии в 2023 году.

Российский министр подчеркнул, что ЕС преподносил это как своё величайшее дипломатическое достижение.

«Тупик в выполнении этой договорённости... тянется уже долго», — сказал Лавров.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС.

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