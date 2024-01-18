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Лавров: затруднительно прогнозировать переговоры мирового сообщества с хуситами

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Делать прогнозы о возможности переговоров мирового сообщества с хуситами затруднительно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: затруднительно прогнозировать переговоры мирового сообщества с хуситами
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.

RT ведёт прямую трансляцию.

«По Йемену после долгих лет начались контакты по инициативе Саудовской Аравии... Эти контакты стали давать результаты. Насколько сейчас эти переговоры реалистично возобновить и когда это может произойти, мне сказать затруднительно», — заявил Лавров.

По его словам, чем больше США и Британия бомбят Йемен, тем меньше у хуситов желания вести переговоры по ситуации в стране.

Ранее Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания растоптали нормы международного права, нанеся удары по Йемену.

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