Лавров: затруднительно прогнозировать переговоры мирового сообщества с хуситами
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.
«По Йемену после долгих лет начались контакты по инициативе Саудовской Аравии... Эти контакты стали давать результаты. Насколько сейчас эти переговоры реалистично возобновить и когда это может произойти, мне сказать затруднительно», — заявил Лавров.
По его словам, чем больше США и Британия бомбят Йемен, тем меньше у хуситов желания вести переговоры по ситуации в стране.
Ранее Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания растоптали нормы международного права, нанеся удары по Йемену.