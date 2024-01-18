Лавров: Россия будет добиваться демократизации международных отношений
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.
«Конечно, мы продолжим продвигать идеалы правды, справедливости в международных делах, будем делать всё, чтобы международные отношения стали более демократичными», — заявил Лавров.
Ранее издание Telegraph писало, что президент России Владимир Путин может положить конец блоку стран Запада в его нынешнем виде.