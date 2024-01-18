МИД: Россия и КНДР привержены мирному урегулированию напряжённости в регионе

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«При обсуждении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Цой Сон Хи обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений.