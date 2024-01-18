МИД: Россия и КНДР привержены мирному урегулированию напряжённости в регионе
- globallookpress.com
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«При обсуждении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Цой Сон Хи обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений.