RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия и КНДР привержены мирному урегулированию напряжённости в регионе

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе.
МИД: Россия и КНДР привержены мирному урегулированию напряжённости в регионе
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«При обсуждении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Цой Сон Хи обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить