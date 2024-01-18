«Уралхим» заключил меморандум о поставках удобрений в Китай по железной дороге
- РИА Новости
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Планируется поставка удобрений в Китайскую Народную Республику в объёме 600 тыс. т в течение трёх лет.
Отмечается, что стороны намереваются поставлять в Китай моноаммонийфосфат (MAP) и комплексные удобрения (NPK) в период до 2026 года.
При этом удобрения будут доставляться с помощью железнодорожного транспорта.
В декабре в «Уралхиме» сообщили об отправке партии удобрений для Зимбабве.