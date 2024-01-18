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«Уралхим» заключил меморандум о поставках удобрений в Китай по железной дороге

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Группа «Уралхим» и китайская компания Xinjiang Golden Pomegranate Agricultural Import and Export Co. заключили меморандум о взаимопонимании.
«Уралхим» заключил меморандум о поставках удобрений в Китай по железной дороге
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Планируется поставка удобрений в Китайскую Народную Республику в объёме 600 тыс. т в течение трёх лет.

Отмечается, что стороны намереваются поставлять в Китай моноаммонийфосфат (MAP) и комплексные удобрения (NPK) в период до 2026 года.

При этом удобрения будут доставляться с помощью железнодорожного транспорта.

В декабре в «Уралхиме» сообщили об отправке партии удобрений для Зимбабве.

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