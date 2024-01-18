Лавров не планирует контактов с Блинкеном в Нью-Йорке
- globallookpress.com
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.
«С учётом того, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени в силу глубоко враждебной политики в отношении России, проводимой США, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен», — сказал он.
Сергей Лавров будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку с 22 по 24 января. Как сообщили в МИД, его участие позволит довести до мирового сообщества позицию Российской Федерации по политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
Открытые дебаты СБ ООН являются ежеквартальным мероприятием. Заседание Совбеза по проблеме Украины будет инициировано Россией.