RT в Telegram
Подпишись

Лавров не планирует контактов с Блинкеном в Нью-Йорке

Короткая ссылка
У главы МИД России Сергея Лаврова не запланировано каких-либо контактов с американскими коллегами в Нью-Йорке, в том числе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Лавров не планирует контактов с Блинкеном в Нью-Йорке
  • globallookpress.com

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

«С учётом того, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени в силу глубоко враждебной политики в отношении России, проводимой США, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен», — сказал он.

Сергей Лавров будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку с 22 по 24 января. Как сообщили в МИД, его участие позволит довести до мирового сообщества позицию Российской Федерации по политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Открытые дебаты СБ ООН являются ежеквартальным мероприятием. Заседание Совбеза по проблеме Украины будет инициировано Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить