Премьер Пакистана досрочно покидает Давос из-за обострения отношений с Ираном
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«Так как ситуация стала серьёзной, Какар сегодня возвращается в Пакистан, прервав свой визит», — говорится в сообщении.
16 января Корпус стражей Исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.
Пакистан после этого предупредил Иран, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. 18 января ВС Пакистана нанесли серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.