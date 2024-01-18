Премьер Пакистана досрочно покидает Давос из-за обострения отношений с Ираном

Временный премьер-министр Пакистана Анвар-уль-Хак Какар досрочно покинет форум в Давосе и возвращается в Исламабад, сообщает The News International. Такое решение принято на фоне обострения между Пакистаном и Ираном.

«Так как ситуация стала серьёзной, Какар сегодня возвращается в Пакистан, прервав свой визит», — говорится в сообщении.

16 января Корпус стражей Исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.

Пакистан после этого предупредил Иран, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. 18 января ВС Пакистана нанесли серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.