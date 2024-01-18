Кабинет Тайваня решил уйти в отставку в полном составе

Исполнительный юань (высший орган исполнительной власти) Тайваня во время заседания одобрил решение уйти в отставку в полном составе. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с прошедшими выборами, а также с формированием нового состава законодательного юаня (парламента).

По данным агентства, официальное прошение об отставке передадут главе администрации Тайваня Цай Инвэнь во второй половине дня.

Также в заявлении говорится, что кабинет должен был подать в отставку до проведения первого заседания нового парламента, которое пройдёт 1 февраля.

13 января кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.