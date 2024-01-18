NBC: около 20 человек погибли из-за взрыва на заводе фейерверков в Таиланде

В результате взрыва на заводе фейерверков в Таиланде погибло около 20 человек.

Об этом информирует NBC News. По данным телеканала, инцидент произошёл недалеко от посёлка Сала Кхао провинции Супханбури. «Территория завода практически сравнялась с землёй», — говорится в публикации. Отмечается, что на данный момент расследуется причина произошедшего. Ранее в Баку погибли люди при взрыве на мебельной фабрике. Также сообщалось, в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси крупное возгорание охватило склад.