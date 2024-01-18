NBC: около 20 человек погибли из-за взрыва на заводе фейерверков в Таиланде
Об этом информирует NBC News.
По данным телеканала, инцидент произошёл недалеко от посёлка Сала Кхао провинции Супханбури.
«Территория завода практически сравнялась с землёй», — говорится в публикации.
Отмечается, что на данный момент расследуется причина произошедшего.
Ранее в Баку погибли люди при взрыве на мебельной фабрике.
Также сообщалось, в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси крупное возгорание охватило склад.