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NBC: около 20 человек погибли из-за взрыва на заводе фейерверков в Таиланде

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В результате взрыва на заводе фейерверков в Таиланде погибло около 20 человек.

Об этом информирует NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошёл недалеко от посёлка Сала Кхао провинции Супханбури.

«Территория завода практически сравнялась с землёй», — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент расследуется причина произошедшего.

Ранее в Баку погибли люди при взрыве на мебельной фабрике.

Также сообщалось, в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси крупное возгорание охватило склад.

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