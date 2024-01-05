Крупный пожар разгорелся в Нью-Джерси
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Об этом сообщает CBS.
Пожар вспыхнул рано утром в индустриальном парке Элизабет на Трамбал-стрит. Он расположен вдоль набережной города, недалеко от торгового центра и международного аэропорта Ньюарк.
Огонь быстро распространился, в результате чего часть охваченного пламенем здания обрушилась. Густой дым также наполнил воздух.
Сообщений о пострадавших или о людях, находившихся в здании, пока нет.
Ранее стало известно, что в результате взрыва на заводе по производству токсичных химикатов в Техасе пострадал один человек.