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Крупный пожар разгорелся в Нью-Джерси

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Крупное возгорание охватило склад в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси неподалеку от аэропорта Ньюарк.
Крупный пожар разгорелся в Нью-Джерси
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CBS.

Пожар вспыхнул рано утром в индустриальном парке Элизабет на Трамбал-стрит. Он расположен вдоль набережной города, недалеко от торгового центра и международного аэропорта Ньюарк.

Огонь быстро распространился, в результате чего часть охваченного пламенем здания обрушилась. Густой дым также наполнил воздух.

Сообщений о пострадавших или о людях, находившихся в здании, пока нет.

Ранее стало известно, что в результате взрыва на заводе по производству токсичных химикатов в Техасе пострадал один человек.

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