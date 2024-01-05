Крупный пожар разгорелся в Нью-Джерси

Крупное возгорание охватило склад в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси неподалеку от аэропорта Ньюарк.

Об этом сообщает CBS.

Пожар вспыхнул рано утром в индустриальном парке Элизабет на Трамбал-стрит. Он расположен вдоль набережной города, недалеко от торгового центра и международного аэропорта Ньюарк.

Огонь быстро распространился, в результате чего часть охваченного пламенем здания обрушилась. Густой дым также наполнил воздух.

Сообщений о пострадавших или о людях, находившихся в здании, пока нет.

Ранее стало известно, что в результате взрыва на заводе по производству токсичных химикатов в Техасе пострадал один человек.