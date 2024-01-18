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В Эквадоре убили прокурора, который вёл дело о захвате телестудии

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В Эквадоре был убит прокурор из Гуаякиля Сесар Суарес, который вёл дела организованной преступности в провинции Гуаяс и расследовал недавний захват телестудии.

Об этом сообщила генпрокурор страны Диана Саласар.

«Мы предпринимаем первые следственные действия на месте происшествия с целью гарантировать... что это преступление не останется безнаказанным», — сказала она.

Как отмечает РИА Новости, Суареса обстреляли наёмники, когда он находился за рулём своего автомобиля.

Ранее в Эквадоре вооружённые люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире.

Позже президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.

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