В Эквадоре убили прокурора, который вёл дело о захвате телестудии
Об этом сообщила генпрокурор страны Диана Саласар.
«Мы предпринимаем первые следственные действия на месте происшествия с целью гарантировать... что это преступление не останется безнаказанным», — сказала она.
Как отмечает РИА Новости, Суареса обстреляли наёмники, когда он находился за рулём своего автомобиля.
Ранее в Эквадоре вооружённые люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире.
Позже президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.