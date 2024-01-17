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ФБР открыло расследование против экс-главы Abercrombie & Fitch Джеффриса

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ФБР начало расследование дела в отношении экс-гендиректора американской торговой компании Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса.
ФБР открыло расследование против экс-главы Abercrombie & Fitch Джеффриса
  • Gettyimages.ru
  • © VanWyckExpress

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что агенты допрашивают и вызывают в суд потенциальных свидетелей.

Ранее оскароносному актёру Джейми Фоксу были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве и нанесении физического вреда.

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