ФБР открыло расследование против экс-главы Abercrombie & Fitch Джеффриса

ФБР начало расследование дела в отношении экс-гендиректора американской торговой компании Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что агенты допрашивают и вызывают в суд потенциальных свидетелей.

Ранее оскароносному актёру Джейми Фоксу были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве и нанесении физического вреда.