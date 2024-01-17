ФБР открыло расследование против экс-главы Abercrombie & Fitch Джеффриса
ФБР начало расследование дела в отношении экс-гендиректора американской торговой компании Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса.
- Gettyimages.ru
- © VanWyckExpress
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что агенты допрашивают и вызывают в суд потенциальных свидетелей.
Ранее оскароносному актёру Джейми Фоксу были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве и нанесении физического вреда.
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