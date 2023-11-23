Артиста Джейми Фокса обвинили в сексуальном домогательстве

Оскароносному актёру Джейми Фоксу предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве и нанесении физического вреда.

Как сообщает CNN, иск был подан в понедельник в Верховный суд штата Нью-Йорк неизвестной женщиной, именующей себя как Джейн Доу.

Согласно документу, инцидент произошёл в 2015 году в ресторане Catch NYC в Нью-Йорке. Истец утверждает, что Фокс без согласия грубо домогался её, трогал интимные части тела женщины. Отмечается, что артист был якобы пьян.

Потерпевшая уточняет, что в результате инцидента она до сих пор страдает от беспокойства, стресса, смущения и многого другого. В иске Джейн Доу требует неизвестную сумму.

Помимо этого она подала в суд на материнскую компанию ресторана Catch Hospitality Group и различные связанные с ней бизнес-структуры в качестве ответчиков за небрежный приём на работу сотрудников и некачественное обучение персонала.

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