Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене
- AFP
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«В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает, — закуривает сигару в машине», — сообщает Bild.
По данным издания, после долгих допросов от актёра требовали заплатить €35 тыс., из которых €25 тыс. составляла стоимость часов, €4 тыс. — налог и €5 тыс. штраф. При этом половину суммы Шварценеггер должен был оплатить наличными, однако такой суммы у него не было при себе. Офицер сопроводил артиста в банк.
Ранее сообщалось, что на Арнольда Шварценеггера завели судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства.
Внимание таможенников привлекли часы. По словам артиста, он собирался продать их с аукциона.