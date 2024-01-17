RT в Telegram
Подпишись

Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене

Короткая ссылка
Актёра Арнольда Шварценеггера отпустили в аэропорту Мюнхена после задержания таможенниками из-за дорогих часов.
Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене
  • AFP
  • © MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает, — закуривает сигару в машине», — сообщает Bild.

По данным издания, после долгих допросов от актёра требовали заплатить €35 тыс., из которых €25 тыс. составляла стоимость часов, €4 тыс. — налог и €5 тыс. штраф. При этом половину суммы Шварценеггер должен был оплатить наличными, однако такой суммы у него не было при себе. Офицер сопроводил артиста в банк.

Ранее сообщалось, что на Арнольда Шварценеггера завели судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства.

Внимание таможенников привлекли часы. По словам артиста, он собирался продать их с аукциона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить