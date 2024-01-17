Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене

Актёра Арнольда Шварценеггера отпустили в аэропорту Мюнхена после задержания таможенниками из-за дорогих часов.

«В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает, — закуривает сигару в машине», — сообщает Bild.

По данным издания, после долгих допросов от актёра требовали заплатить €35 тыс., из которых €25 тыс. составляла стоимость часов, €4 тыс. — налог и €5 тыс. штраф. При этом половину суммы Шварценеггер должен был оплатить наличными, однако такой суммы у него не было при себе. Офицер сопроводил артиста в банк.

Ранее сообщалось, что на Арнольда Шварценеггера завели судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства.

Внимание таможенников привлекли часы. По словам артиста, он собирался продать их с аукциона.