Против Шварценеггера начали судопроизводство по подозрению в налоговых нарушениях

На актёра Арнольда Шварценеггера завели судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, заявили в пресс-службе главного таможенного управления города.

«Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство», — заявил представитель таможни РИА Новости.

Собеседник агентства не стал подтверждать или отрицать, что поводом для дела послужил провоз незадекларированных часов Audemars Piguet. О том, какой штраф грозит актёру, или о возможной конфискации предмета роскоши представитель таможни также не сказал.

«Процедура идёт к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше», — добавил он.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена.

Внимание таможенников привлекли часы. По словам артиста, он собирался продать их с аукциона.