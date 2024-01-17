Против Шварценеггера начали судопроизводство по подозрению в налоговых нарушениях
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«Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство», — заявил представитель таможни РИА Новости.
Собеседник агентства не стал подтверждать или отрицать, что поводом для дела послужил провоз незадекларированных часов Audemars Piguet. О том, какой штраф грозит актёру, или о возможной конфискации предмета роскоши представитель таможни также не сказал.
«Процедура идёт к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше», — добавил он.
Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена.
Внимание таможенников привлекли часы. По словам артиста, он собирался продать их с аукциона.