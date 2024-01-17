Bloomberg: Блинкен не смог улететь из Давоса из-за поломки самолёта
- AP
- © Saul Loeb
«Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса по расписанию в среду из-за критической поломки его воздушного судна», — сообщает Bloomberg.
На самолёте Boeing 737 обнаружили утечку кислорода и борт признали небезопасным для полёта.
В итоге из Брюсселя направили другой самолёт для Блинкена, а его помощники и члены пресс-пула вернутся в США коммерческими рейсами.
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине.
Сам Блинкен признал, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО.