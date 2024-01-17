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США вернули движение хуситов в список террористических организаций

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Представитель американской администрации заявила, что власти Соединённых Штатов повторно внесли йеменское движение «Ансар Аллах», члены которого известны как хуситы, в список террористических организаций.
США вернули движение хуситов в список террористических организаций
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

Как сообщает ТАСС, на специальном брифинге чиновница отметила, что хуситы продолжают атаки, «несмотря на многочисленные предупреждения и дипломатические усилия».

«В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки... США вносят движение «Ансар Аллах», более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций», — отметила она.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций.

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